BORSE EUROPA - Indici poco mossi in attesa dati Usa, bene bancari

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.115,71 0,15 3.019,00 FTSEUROFIRST300 1.320,70 0,07 1.316,39 STOXX BANCHE 202,83 1,25 194,21 STOXX OIL&GAS 336,21 -0,25 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 230,06 0,48 228,22 STOXX AUTO 481,47 0,16 481,95 STOXX TLC 299,86 -0,01 297,60 STOXX TECH 289,97 0,80 290,51 LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso in mattinata attorno ai massimi segnati ieri, in attesa di nuovi dati macro Usa e con gli investitori in cerca di nuovi segnali di ripresa dell'economia per tornare a investire nelle borse. Il mercato, tendenzialmente piatto, è invece più positivo sulle piazze della periferia - Spagna, Italia e Portogallo - e scommette che saranno proprio questi paesi, più colpiti dalla crisi, a beneficiare ora di un possibile recupero. Come nella sessione di ieri, vanno bene i bancari con l'indice settoriale europeo che alle 10,30 italiane guadagna l'1,25%. Alla stessa ora, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è a quota 1.320,70 punti (+0,07%) dopo aver segnato ieri i 1.321,47 punti, massimo dalla metà del 2008. Per quanto riguarda le singole piazze, Londra cede lo 0,3%, Francoforte -0,01%, Parigi -0,06%, Madrid +0,5%. Sono attesi nel pomeriggio i dati sulle assunzioni nel settore privato Usa che daranno il tono per i più importanti dati sui nuovi occupati in arrivo venerdì. Tra i singoli titoli in evidenza: * A Parigi, il produttore di videogames Ubisoft mette a segno un +6,5% dopo che le autorità cinesi hanno temporaneamente sospeso il divieto alla vendita di consolle per videogiochi in corso dal 2000. * La catena di supermarket britannici J Sainsbury guadagna il 3,3% grazie alla buona performance delle vendite natalizie. * Brilla tra le blue chip del Dax K+S con un progresso del 3,9%: le vendite di sale stanno beneficiando dell'ondata di gelo e neve che ha colpito gli Usa. * La tedesca SAP AG è in rialzo di oltre l'1% dopo che UBS ha alzato la raccomandazione sul titolo da "neutral" a "buy". * Sale del 3,6% sulla piazza di Francoforte l'azienda dell'acciaio Kloechner & Co dopo l'upgrade da "hold" a "buy" da parte di DZ Bank.