Borse Europa viste poco mosse vicine ai massimi da 5 anni e mezzo

LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono viste oggi in apertura poco mosse dopo il rally della seduta scorsa che le ha portate ai massimi da cinque anni e mezzo. Gli investitori si aspettano nuovi segnali di ripresa per economia del Vecchio Continente prima di investire ancora sull‘azionario.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 britannico apra in ribasso di 2 o 3 punti, il tedesco Dax in calo di 1-2 punti e il francese CAC 40 in rialzo di 1-2 punti.

Il benchmark FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri scorso con un progresso dello 0,8% a 1.319,74 punti dopo avere toccato i 1.321,47 punti, un livello mai visto dalla metà del 2008.

I robusti dati macro della Germania hanno alzato le aspettative del mercato in vista della pubblicazione della bilancia commerciale tedesca(ore 8,00 ora italiana) e degli ordini all‘industria (ore 12,00), entrambi visti in rialzo a novembre.

Ma la Bce, in vista della riunione del board di domani, guarderà soprattutto al tasso di disoccupazione europeo (diffuso oggi alle 11,00), visto stabile al 12,1% e le assunzioni del settore privato Usa (14,15).

