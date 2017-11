RPT--BORSE EUROPA - Indici stabili vicino a massimi ultimi 5 anni e mezzo

(Elimina refuso) INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.082,80 0,44 3.019,00 FTSEUROFIRST300 1.313,39 0,32 1.316,39 STOXX BANCHE 197,01 1,18 194,21 STOXX OIL&GAS 335,24 0,43 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 227,06 0,45 228,22 STOXX AUTO 475,35 0,02 481,95 STOXX TLC 298,31 0,47 297,60 STOXX TECH 287,60 -0,47 290,51 LONDRA, 7 gennaio (Reuters) - Poco mosse in avvio, le borse europee restano stabili vicino ai massimi degli ultimi cinque anni e mezzo in mattinata dopo il calo registrato ieri, rinfrancate dal rialzo dei titoli bancari sulla scia di dati economici positivi in Europa. L'indice europeo del comparto bancario estende i recenti guadagni e segna alle 10,30 italiane un rialzo dell'1,18%, aiutato dalle buone notizie sul fronte delle vendite al dettaglio in Germania che sono andate ad aggiungersi ad una serie di dati positivi in Europa, rafforzando fra gli investitori le aspettative di una ripresa dell'economia. Alle 10,30 italiane, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è a quota 1.313,39 (+0,32%) dopo aver ceduto lo 0,2% nella sessione di ieri. Per quanto riguarda le singole piazze, Londra +0,21%, Francoforte +0,22% e Parigi +0,09%. Le blue chip spagnole crescono dello 0,8% sostenute dal netto rialzo di Sacyr (+5,8%) dopo che l'autorità del canale di Panama ha proposto un compromesso su una disputa con il consorzio di aziende - tra cui l'italiana Salini Impregilo - guidata dalla società di costruzioni spagnola. Tra i singoli titoli in evidenza anche: * Il gruppo petrolifero danese A.P. Moller-Maersk è in rialzo del 4,3% dopo aver venduto alla holding del retail The Salling Companies il 48,68% di Dansk Supermarked, la più grossa catena danese di ipermercati, e il 18,72% dei grandi magazzini F. Salling. * Sale del 4,4% tra i tecnologici a Francoforte anche il produttore tedesco di turbine eoliche Nordex, con i trader che citano le dichiarazioni rese dall'AD Juergen Zeschky secondo cui il gruppo è aperto ad un takeover da parte di un competitor cinese e non esclude una cooperazione anche con partner occidentali. * La svedese Volvo segna un +4,1% dopo che gli ordini di camion sono saliti del 50% su mese in Nord America a dicembre. * Bene anche BASF, la più grande azienda chimica del mondo per volume di vendite, che guadagna il 2,7% grazie all'upgrade da "neutral" a "buy" emesso oggi da Ubs. * Il downgrade da "buy" a "hold" della raccomandazione, questa volta da parte di Societe Generale, su Hugo Boss, porta in ribasso del 2,4% la casa di moda tedesca. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia