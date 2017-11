Borse Europa viste in leggero rialzo

LONDRA, 3 gennaio (Reuters) - Le borse europee puntano ad un‘apertura in lieve rialzo in una seduta priva di appuntamenti macro di rilievo e con volumi attesi sottili per l‘assenza di molti operatori ancora in vacanza.

L‘attività di borsa dovrebbe riprendere a ritmi regolari la prossima settimana quando aprirà anche la stagione delle trimestrali Usa e in attesa di alcuni importanti appuntamenti tra cui il voto al Senato americano per la nomina di Janet Yellen alla presidenza della Fed, la pubblicazione dei verbali dell‘ultima riunione della Banca centrale Usa e i dati sull‘occupazione statunitense.

Gli spreadbetter finanziari di IG si aspettano che il FTSE 100 britannico apra in rialzo di 8 punti, pari allo 0,1%, il DAX tedesco apra piatto, mentre il CAC 40 francese avvii la sedeuta con un calo di 5 punti, equivalente ad un ribasso dello 0,1%.

Il benchmark FTSEurofirst 300, che ha messo a segno un guadagno del 16% nel 2013, ha chiuso ieri la prima seduta del 2014 in calo dello 0,8% a 1.305,59 punti. La flessione è stata maggiore nella zona euro con l‘indice delle blue chip Euro STOXX 50 in ribasso dell‘1,6%.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia