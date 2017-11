BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo, massimi cinque anni, scambi ridotti

INDICI ORE 9,55 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 3.112,67 +0,04 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.316,27 +0,15 1.133,96 STOXX BANCHE 186,69 +0,21 163,19 STOXX OIL&GAS 335,11 +0,39 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 228,12 +0,04 177,11 STOXX AUTO 482,89 -0,03 351,07 STOXX TLC 298,20 +0,12 225,36 STOXX TECH 291,59 +0,24 229,37 MILANO, 30 dicembre (Reuters) - Indici in frazionale rialzo sui mercati europei nell'ultima seduta dell'anno. I mercati stanno consolidando le posizioni dopo due settimane di forte rally che ha portato le borse ai massimi da cinque anni. La seduta è attesa tranquilla in vista della festività per il nuovo anno. Attorno alle 9,55 italiane, l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,15% circa. Per quanto riguarda le singole piazze, Londra sale dello 0,09% circa, Francoforte cede lo 0,07%, Parigi avanza dello 0,07% Secondo un broker, "molti investitori si aspettano che il trend di crescita forte dei mercati continui anche a gennaio. I volumi sono visti piatti per il resto della settimana a causa delle vacanze che continueranno nella settimana", dice. Tra i titoli in evidenza: * SANOFI cede l'1% dopo lo stop alla commercializzazione del farmaco Lemtrada. * Riflettori puntati su MPS che cede un abbondante punto percentuale: la più antica banca del mondo rischia sempre di più la nazionalizzazione. Sabato scorso l'assemblea ha deciso di rinviare l'aumento di capitale da 3 miliardi a maggio. * CARMAT balza del 4%. Dalle colonne del Journal du dimanche uno dei chirurghi che ha proceduto al trapianto del primo cuore completamente artificiale, messo a punto dalla società, ha detto che il paziente trapiantato sta bene. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia