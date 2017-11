Borse Europa attese piatte dopo massimi cinque anni

LONDRA, 30 dicembre (Reuters) - L‘azionario europeo è visto stabile in avvio oggi dopo due settimane di forti rialzi che hanno portato i mercati ai massimi da cinque anni; nonostante il rischio nazionalizzazione di Mps sotto i riflettori, per altri aspetti si preannuncia una seduta tranquilla in vista della fine dell‘anno.

Gli spreadbetter finanziari si attendono che, in avvio, l‘indice Ftse 100 apra in calo di 2 punti o piatto, che il Dax tedesco scenda di 11 punti o dello 0,10% e che il Cac-40 francese perda 2 punti o rimanga piatto.

A Wall Street venerdì scorso il Dow Jones ha chiuso piatto, mentre l‘indice paneuropeo FTSEuorirst 300 è salito dell‘1,12%.

