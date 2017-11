BORSE EUROPA - Indici in rialzo, bene tech ed energia

INDICI ORE 9,55 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 3.094,22 +0,69 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.307,67 +0,61 1.133,96 STOXX BANCHE 192,85 +0,43 163,19 STOXX OIL&GAS 333,01 +0,70 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 226,76 +0,37 177,11 STOXX AUTO 481,33 +0,62 351,07 STOXX TLC 296,80 +0,42 225,36 STOXX TECH 289,39 +0,68 229,37 MILANO, 27 dicembre (Reuters) - Avvio di seduta in deciso rialzo per le borse europee. I mercati si muovono sulla scia del nuovo record segnato da Wall Street e dai progressi delle piazze asiatiche. Attorno alle 9,55 italiane, l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,6% circa. Per quanto riguarda le singole piazze, Londra sale dello 0,5% circa, Francoforte dello 0,8% circa, Parigi dello 0,7% circa, Madrid avanza dello 0,7% circa, Lisbona guadagna lo 0,8% circa e Atene l'1,4% circa. Tra i titoli in evidenza: * Banche positive. La svedese SEB spicca: secondo le dichiarazioni dell'AD, riportate da un quotidiano locale, l'istituto destinerà ai dividendi metà degli utili. * Assicurativi allineati ai mercati. AGEAS piatta, non reagisce alle indiscrezioni di stampa sull'approssimarsi dell'acquisizione degli asset di Unipol . * Automotive brillante. Le case europee - in particolare le tedesche BMW, DAIMLER e VOLKSWAGEN - non risentono dell'annuncio che il governo brasiliano dal 2014 tornerà a introdurre progressivamente imposte sulla produzione di auto. * Poco mosse le società minerarie, senza particolari spunti. * Società chimiche in denaro. * Le costruzioni vedono LAFARGE non beneficiare granché dell'annuncio della vendita al gruppo Etex del 20% di alcune attività in Europa e Sud America per 145 milioni di euro. * Bene il food & beverage. In evidenza DANONE : a partire dal 2014 la Cina irrigidirà la normativa sul latte per neonati per aumentarne il livello di sicurezza, avvantaggiando le grandi multinazionali. * Lo stoxx delle società finanziarie procede in rialzo. Debole INTERNATIONAL PERSONALE FINANCE, colpita da una sanzione di circa 2,4 milioni di sterline in Polonia. * Tonico l'healthcare, con rialzi generalizzati. * In linea con i mercati il paniere delle conglomerate industriali. EDENRED in calo sull'anticipazione che i risultati risentiranno del cambio sfavorevole con il bolivar venezuelano. * Media positivi, senza particolari spunti. * Energetici tonici. VESTAS corre: il 24 dicembre ha annunciato un ordine da 110 megawatt negli Usa. * Utilities sintonizzate sulla stessa lunghezza d'onda delle borse, senza particolari spunti. * Lo stoxx dei prodotti personali e per la casa vede LVMH arrancare: secondo le stime raccolte da Reuters, quset'anno le vendite di champagne scenderanno del 3-4%. * Retail positivo, rialzi generalizzati. * Tecnologici con il segno più, senza temi specifici. * Le tlc, complessivamente in rialzo, vedono DEUTSCHE TELEKOM spiccare: secondo quanto riferito il 25 dicembre scorso da alcune fonti, la giapponese SoftBank è in trattative per acquisire T-Mobile per circa 20 miliardi di dollari. * Poco variate le società legate ai viaggi e al tempo libero . DEUTSCHE LUFTHANSA non paga dazio alla cancellazione di quattro voli da e per Parigi, ieri, dopo che la maggior parte dei lavoratori si è messa in malattia. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia