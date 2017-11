BORSE EUROPA - Indici in rialzo su miglioramento economia Usa

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 3.050,10 +0,05 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.290,11 +0,19 1.133,96 STOXX BANCHE 190,65 +0,52 163,19 STOXX OIL&GAS 326,40 +0,05 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 224,42 +0,41 177,11 STOXX AUTO 475,32 +0,42 351,07 STOXX TLC 293,25 -0,06 225,36 STOXX TECH 286,39 +0,46 229,37 LONDRA, 23 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono in lieve rialzo, con gli investitori che ora si concentrano sulle rosee prospettive dell'economia americana dopo che la Fed ha annunciato l'avvio del ridimensionamento del progarmma di stimolo. I volumi oggi, come nei prossimi giorni, saranno probabilmente molto scarni a causa delle festività, con la chiusura dei principali mercati europei il 25 e il 26 dicembre. Venerdì scorso il dato del Pil Usa migliore delle attese ha sostenuto gli acquisti sull'azionario europeo, con l'indice FTSEurofirst che ha chiuso in rialzo dello 0,5%. Dall'altra parte dell'oceano l'indice S&P 500 ha registrato un nuovo livello record in chiusura: gli investitori sperano infatti che le migliori prospettive economiche possano controbilanciare il ridimensionamento del piano acquisti della Fed. "Sembra probabile che i mercati azionari continueranno questo momento positivo e muoveranno verso l'alto sullo sfondo di questi dati macro positivi", spiega Darren Sinden, trader di Titan Investment Partners. "Tuttavia bisogna vedere se questo sarà supportato da volumi e partecipazione in quello che tradizionalmente è un periodo molto calmo per il trading". Intorno alle 10,15 l'indice FTSEurofirst 300 sale dello 0,23% circa. Londra guadagna lo 0,4%, Francoforte lo 0,36% e Parigi lo 0,06%. Tra i titoli in evidenza: * Bureau Veritas guadagna il 2,8% dopo aver acquisito la canadese Maxxam Analytics International Corporation per 650 milioni di dollari canadesi (447 milioni di euro), nel tentativo di espandersi in Nord America. * Lanxess, il maggior produttore a livello mondiale di gomma sintetica, guadagna il 2,4% dopo un'intervista dell'AD al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, dove il manager dice che il gruppo si aspetta utili in crescita nel 2014. * Carmat è in rialzo di quasi il 20% sulla notizia che la società ha trapiantato per la prima volta un suo cuore artificiale su un paziente. * Alcatel-Lucent da oggi entra nel principale indice francese, il CAC 40, mentre esce STM. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia