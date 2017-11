BORSE EUROPA - Indici ai max 2 settimane dopo lieve taglio stimoli Fed

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 3.023,12 +1,62 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.277,11 +1,43 1.133,96 STOXX BANCHE 187,93 +1,58 163,19 STOXX OIL&GAS 321,92 +1,15 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 220,55 +1,90 177,11 STOXX AUTO 470,67 +1,68 351,07 STOXX TLC 292,35 +1,84 225,36 STOXX TECH 282,35 +1,41 229,37 PARIGI, 19 dicembre (Reuters) - Le borse europee salgono ai massimi delle ultime due settimane sostenute da un sentiment positivo sui mercati dopo che la Fed ha annunciato la decisione di tagliare gli stimoli all'economia e ha confermato il suo impegno a mantenere i tassi di interesse bassi. Già ieri Wall Street aveva accolto bene la notizia ritenendo che una riduzione degli acquisti di bond di 10 miliardi sia di modesta entità e facilmente sostenibile dall'economia che ha raggiunto buoni fondamentali ed è in grado di camminare da sola. Allo stesso tempo la Fed ha indicato che i tassi resteranno intorno a quota zero ancora più a lungo di quanto in precedenza promesso. "L'annuncio complessivo non è così 'hawkish' come poteva sembrare. La Fed ha annunciato la riduzione degli stimoli ma ha anche allungato le aspettatve su quando saranno alzati tassi", dice Daniel McCormack, strategist di Macquarie. "Non ci sono aspetti negativi. L'azionario tende a sovraperformare nei cicli economici più ristretti in quanto con questo tipo di ciclo la crescita a la domanda sono forti. Di conseguenza bisogna essere ben posizionati nei settori ciclici come industriali, tecnologici, beni di consumo e finanziari ", aggiunge. Un ulteriore elemento di sostegno ai mercati, sul fronte europeo, è l'accordo raggiunto dall'Ecofin sul meccanismo di risoluzione bancaria che deve essere approvato ora al Parlamento euuropeo. Attorno alle 10,50 l'indice FTSEurofirst 300 sale dell'1,4% circa. Londra guadagna 0,91%, Francoforte 1,45%, Parigi 1,41% e Madrid 1,81%. Tra i titoli in evidenza: * SAAB balza del 24% ai massimi degli ultimi cinque anni dopo che il gruppo svedese si è aggiudicata una maxi-commessa da 4,5 miliardi di dollari dall'aviazione militare del Brasile per la fornitura di 36 nuovi caccia Gripen NG entro il 2020. * Il gruppo dell'aviazione francese DASSAULT, altro concorrente per la commessa brasiliana, perde invece il 3,5%. * ASTRAZENECA avanza di un punto percentuale dopo l'accordo per il riacquisto della quota detenuta dal partner BRISTOL-MYERS SQUIBB nella joint venture attiva nei trattamenti per il diabete per una cifra fino a 4,1 miliardi di dollari. * BAYER sale di oltre l'1% dopo avere alzato l'offerta di acquisto di ALGETA a 362 corone per azione dalla proposta iniziale di 336 corone, un rilancio che gli garantirà di concludere l'operazione. * La compagnia aerea scandinava SAS ha annunciato il primo utile annuale dal 2007 ma ha detto che le debole condizioni del mercato potranno rallentare il suo piano di rilancio. Il titolo cede il 4,4%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia