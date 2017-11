BORSE EUROPA - Indici poco mossi, cautela in vista Fed

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.966,44 +0,19 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.263,18 +0,02 1.133,96 STOXX BANCHE 185,89 -0,04 163,19 STOXX OIL&GAS 323,19 -0,11 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 215,09 -0,10 177,11 STOXX AUTO 459,12 -0,02 351,07 STOXX TLC 287,01 +0,31 225,36 STOXX TECH 280,42 +0,09 229,37 LONDRA, 11 dicembre (Reuters) - Avvio di seduta poco mosso per le borse europee, dopo il ribasso di ieri, in un mercato dove pesa Rbs sulle attese per le decisioni di politica monetaria della Fed al Fomc della prossima settimana. L'incertezza sui tempi della riduzione del piano di stimolo all'economia della Federal Reserve, che ha sostenuto i mercati azionari, sembra destinata a limitare le possibilità di rialzo nei prossimi giorni. La notizia che i politici Usa hanno raggiunto un accordo della durata di due anni per scongiurare nuove chiusure della pubblica amministrazione non ha ricadute positive sui mercati. "Ora che abbiamo l'accordo sul budget, c'è il rischio che la riduzione del piano di stimolo della Fed arrivi un po' più presto di quanto previsto. Ma non penso sarà a dicembre", dice Philippe Gijsels di BNP Paribas Fortis Global Markets. Attorno alle 10,35 italiane, l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 è sostanzialmente invariato. Londra perde lo 0,1% circa, Francoforte sale dello 0,32%, Parigi segna +0,49%, Madrid avanza dello 0,08%. Tra i titoli in evidenza: * Royal Bank of Scotland è in ribasso dopo le dimissioni del direttore finanza, Nathan Bostock, che andrà alla banca spagnola Santander, dopo solo 10 settimane a Rbs. "Il fatto che un altro membro della squadra dei manager abbia deciso di cambiare è improbabile che migliori il tono sulle azioni", dice Richard Hunter, di Hargreaves Lansdown. * Il primo gruppo mondiale della grande distribuzione del settore abbigliamento, la spagnola Inditex, è in rialzo dopo che le vendite delle prime sei settimane del quarto trimestre sono salite del 10%. * Imagination Technologies cala di oltre il 10%, dopo aver detto che il rallentamento nel mercato degli smartphone ridurrà le consegne di chips che utilizzano la sua tecnologia. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia