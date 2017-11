Borse europee viste proseguire rally dopo dati cinesi

PARIGI, 18 ottobre (Reuters) - Si prospetta una seduta positiva per le borse europee, in rialzo per la settima giornata consecutiva, sostenute anche dai dati cinesi che mostrano un‘accelerazione dell‘economia del colosso asiatico.

Il Pil cinese è cresciuto del 7,8% nel terzo trimestre, il balzo più consistente quest‘anno, grazie all‘aumento della domanda domestica ed estera, che ha trainato produzione industriale e vendite al dettaglio.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in rialzo di 29 punti (+0,44%), che il DAX tedesco avanzi di 22 punti (+0,25%) e che il francese CAC 40 salga di 15 punti (+0,35%).

Ieri FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo dello 0,19%. Nelle ultime sei sedute ha guadagnato il 3,6% prima sull‘attesa del raggiungimento di un‘intesa a Washington sul tetto del debito e poi sull‘avvenuto accordo due giorni fa.

