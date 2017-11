Borse europee attese in calo su prese profitto dopo accordo Usa

LONDRA, 17 ottobre (Reuters) - Si prospetta un‘apertura in calo per le borse europee. L‘accordo all‘ultimo minuto al Congresso Usa per porre fine allo shutdown degli uffici federali ed evitare il default del debito americano dovrebbe infatti spingere parte degli investitori a prendere profitto dall‘ultima seduta di guadagni.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in calo fino a 9 punti, ovvero fino a +0,2%, che il DAX scenda fino a 9 punti, ossia fino a +0,1%, e che il CAC 40 ceda tra 8 punto e 9 punti in calo, quindi fino a +0,2%.

Ieri FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo dello 0,19% e l‘indice Euro Stoxx 50 ha archiviato la sessione ai massimi da maggio 2011, scontando un accordo imminente negli Stati Uniti.

