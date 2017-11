Borse europee attese poco mosse, occhi su sviluppi politici in Italia

LONDRA, 2 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono attese piatte o in lieve calo in avvio dopo il rialzo di ieri, con i trader in attesa di aggiornamenti sul destino del fragile governo italiano prima di lanciarsi in nuovi acquisti.

I mercati Usa e gran parte di quelli asiatici hanno iniziato il nuovo mese e il nuovo trimestre con un rialzo sulla convinzione che la chiusura delle attività dello stato federale Usa, la prima in quasi vent‘anni, non durerà a lungo.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in calo di 9-15 punti, fino a -0,2%, che il DAX salga in avvio di 3-5 punti, pari a +0,1%, e che il CAC 40 scenda di 9-10 punti, pari a -0,2%.

L‘indice Euro STOXX 50 ha chiuso ieri in rialzo dell‘1,4%, massimo rialzo dal 10 settembre scorso, spinto dai dati positivi sulla zona euro e dalle speranze che la crisi di governo in Italia sarà evitata. Il FTSEurofirst 300 è salito dello 0,71%.

“Anche se il governo (italiano) sopravviverà, cosa che appare più probabile dopo le notizie e i rumours di ieri, l‘incertezza rimarrà, anche se la reazione del mercato sarà inizialmente positiva”, commenta in una nota Credit Agricole.

