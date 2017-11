Borse europee attese piatte o in lieve calo in avvio,occhi su dati Usa

MILANO, 6 settembre (Reuters) - Le borse europee sono attese poco mosse o in lieve calo in avvio per il possibile effetto di prese di beneficio e aggiustamenti di posizioni in vista dei dati chiave sull‘occupazione Usa che saranno pubblicati nel primo pomeriggio.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in calo di 15-18 punti, fino a -0,2%, che il DAX ceda lo 8-10 punti, pari a -0,1%, e che il CAC 40 si muova tra piatto e un lieve calo.

Questo dovrebbe portare in leggero ribasso anche il benchmark europeo FTSEurofirst 300 che ha guadagnato da inizio settimana il 2,4% circa, avviandosi a chiudere la migliore settimana da metà luglio. Ieri ha chiuso in rialzo dello 0,72%.

