BORSE EUROPA - Indici in calo su timori Siria

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.696,43 -0,24 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.207,07 -0,42 1.133,96 STOXX BANCHE 177,10 -0,61 163,19 STOXX OIL&GAS 323,42 -0,06 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 194,70 -0,9 177,11 STOXX AUTO 407,3 -1,03 351,07 STOXX TLC 257,36 +0,29 225,36 STOXX TECH 262,73 -0,3 229,37 LONDRA, 4 settembre (Reuters) - Le principali borse europee si muovono in lieve calo stamani, con i segnali di miglioramento dell'economia globale bilanciati dai timori sulla situazione in Siria. Gli indici Pmi della zona euro confermano una ripresa delle attività ad agosto, facendo seguito ai robusti dati in Cina e a quelli della manifattura Usa più forti delle attese resi noti all'inizio della settimana. Ma per i titoli europei, qualsiasi spinta derivante dall'ottimismo sull'economia viene bilanciato dalla situazione in Medio Oriente. Il presidente Usa Barack Obama ha ottenuto il sostegno per un eventuale raid in Siria dalle figure chiave del Congresso, mentre la Russia non ha escluso il suo ok ad un'azione militare se sarà provato che Damasco ha realizzato attacchi con armi chimiche. "E' molto difficile valutare in anticipo quale impatto avrà la Siria sui mercati", dice Peter Garnry, equity strategist di Saxo Bank. Intorno alle 10,40 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,35%, l'Euro STOXX 50 cede lo 0,54%. Tra le singole piazze, Francoforte perde lo 0,34%, Parigi lo 0,65%, Madrid lo 0,43% e Londra lo 0,56%. Analisti di Societé Generale stimano che le perdite per il mercato equity derivanti dalla Siria saranno limitate a meno che i prezzi del greggio non schizzino a 150 dollari al barile - dai 115 attuali - anche se i settori dipendenti dal petrolio come i trasporti potrebbero risentirne prima. Questo potrebbe essere una cattiva notizia per l'industria dell'aviazione, che sta ancora facendo i conti con le conseguenze dell'austerity europea. Intanto, Morgan Stanley ha alzato il suo sector view sulle telecom europee a "neutral", quello sulle assicurazioni a "overweight", mentre ha tagliato quello sui beni di consumo discrezionali a "neutral". I titoli in evidenza: * RYANAIR, la più grande compagnia low cost d'Europa, perde il 13,6% dopo il warning sulle previsioni degli utili per l'intero anno, rivisti nella parte bassa del range delle previsioni pari a 570-600 milioni di euro. * VODAFONE sale dell'1,9% dopo aver annunciato di voler aumentare gli investimenti nelle reti broadband e mobile superfast, in seguito al megaaccordo da 130 miliardi di dollari con Verizon Communications. * BARCLAYS perde lo 0,2% con l'annuncio di un aumento di capitale da 5,8 miliardi di sterline il prossimo 13 settembre, il più grande per una banca britannica dal 2009. * PROSIEBENSAT1 perde il 5,1% dopo che Kkr e Permira hanno reso noto di voler vendere un quarto delle loro azioni della tv tedesca.