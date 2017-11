BORSE EUROPA - Indici consolidano posizioni, vola Nokia

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.770,16 -0,14 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.219,07 +0,20 1.133,96 STOXX BANCHE 179,30 +0,43 163,19 STOXX OIL&GAS 324,45 -0,01 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 197,84 -0,02 177,11 STOXX AUTO 414,86 +2,09 351,07 STOXX TLC 260,36 +0,13 225,36 STOXX TECH 265,81 +3,07 229,37 LONDRA, 3 settembre (Reuters) - Le principali borse europee si muovono in lieve rialzo stamani, consolidando le posizioni dopo il rally di ieri. Le tensioni geopolitiche legate alla crisi siriana, in una settimana che vede le riunioni della Bce e della Banca d'Inghilterra e il dato sugli occupati Usa ad agosto venerdì, spingono gli investitori alla prudenza. A sostenere i corsi i nuovi segnali di ripresa dell'economia mondiale e l'M&A con l'annuncio dell'operazione di Microsoft su Nokia. Intorno alle 10,20 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,20%, l'Euro STOXX 50 cede lo 0,14%. Tra le singole piazze, Francoforte piatta, Parigi in calo dello 0,21%, Madrid in salita dello 0,41% e Londra più 0,18%. I titoli in evidenza: * Nokia balza di oltre il 40% dopo l'annuncio che Microsoft rileverà il business della telefonia mobile del gruppo finlandese per 5,4 miliardi di dollari. * Vodafone perde il 2,15% l'indomani dell'annuncio che Verizon Communications e Vodafone hanno siglato un accordo per lo scioglimento della joint-venture negli Usa Verizon Wireless che porterà nelle casse della compagnia britannica 58,9 miliardi di dollari cash nell'ambito di un'operazione da complessivi 130 miliardi. * G4S perde l'1,5% dopo che Credit Suisse ha tagliato le stime di utili della società del 22% per i prossimi due anni e ha portato la raccomandazione a neutral da outperform. * In calo del 2% circa anche ThyssenKrupp sulle indiscrezioni che la società possa accantonare il progetto di vendita dei propri stabilimenti nelle Americhe. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia