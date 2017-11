BORSE EUROPA - Indici in calo, energetici deboli, su Hermes e L'Oreal

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.733,30 -0,91 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.197,96 -0,76 1.133,96 STOXX BANCHE 175,65 -0,86 163,19 STOXX OIL&GAS 322,06 -1,15 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 194,75 -1,09 177,11 STOXX AUTO 408,28 -1,27 351,07 STOXX TLC 252,69 -0,22 225,36 STOXX TECH 255,13 -0,70 229,37 LONDRA, 30 agosto (Reuters) - Seduta negativa per le borse europee, zavorrate dai titoli energetici sulla scia della discesa dei prezzi del petrolio, che mettono in secondo piano i rialzi di alcune grandi società dopo i risultati migliori delle attese. Le quotazioni del greggio sono infatti in deciso ribasso sull'affievolirsi delle preoccupazioni per un imminente attacco contro il regime siriano, anche se lo spettro di una guerra continua ad aleggiare sui mercati. Lo stoxx europeo oil&gas cede l'1,1%. "La Siria continuerà a trascinare i mercati su e giù per un bel po', ma c'è anche il tema di quando la Fed inizierà a ridurre le sue iniezioni (di liquidità)", spiega Yann Belvisi, analista di CM-CIC a Parigi. Attorno alle 10,35 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,78%, l'Euro STOXX 50 perde lo 0,91%. Tra le singole piazze, Francoforte perde lo 0,83%, Parigi lo 0,77%, Madrid l'1,14% e Londra lo 0,61%. I titoli in evidenza: * In forte ribasso KPN (-5,7%) dopo che AMERICA MOVIL ha detto che potrebbe ritirare la sua offerta da 7,2 miliardi di euro se la fondazione indipendente istituita per difendere gli interessi di Kpn manterrà la sua posizione attuale. * L'ORÉAL guadagna oltre il 4% dopo i risultati e sulle indiscrezioni che potrebbe riacquistare la quota del 29,5% in mano a Nestlè, il suo secondo azionista. * DEUTSCHE BANK in rialzo dell'1,5% dopo che JP MOrgan ha migliorato il rating a 'overweight'. * HERMES sale del 2,5% sulla scia dei risultati migliori delle attese, che hanno visto un balzo del 14% dell'utile operativo nel primo semestre. * DANONE cede l'1,5% dopo aver annunciato una serie di azioni che dovrebbero permetterle di raggiungere gli obiettivi 2013 nonostante i richiami legati all'allarme botulino lanciato dalla neozelandese Fonterra. Il gruppo ha sottolineato che le vendite della sua divisione dedicata ai prodotti per l'infanzia ha avuto un impatto sognificativo dai richiami e che il giro d'affari dell'unità registrerà una contrazione nel terzo trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia