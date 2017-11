BORSE EUROPA - Indici in calo su timori crisi governo Italia

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.805,46 -0,73 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.220,28 -0,28 1.133,96 STOXX BANCHE 180,13 -0,96 163,19 STOXX OIL&GAS 317,30 -0,13 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 201,72 -0,68 177,11 STOXX AUTO 429,03 -0,81 351,07 STOXX TLC 249,73 +0,03 225,36 STOXX TECH 260,45 -0,12 229,37 26 agosto (Reuters) - La discesa di Piazza Affari trascina al ribasso le borse europee, mentre le preoccupazioni per una possibile crisi di governo alimentano le vendite sui titoli delle società più esposte verso il debito italiano. Sui mercati continuano inoltre a pesare le incertezze sulla politica monetaria americana e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. I funzionari delle banche centrali e alcuni esponenti politici, riunitisi tra venerdì e sabato a Jackson Hole, hanno sottolineato la necessità di un coordinamento delle politiche monetarie al momento dell'uscita dalle politiche di stimolo all'economia, al fine di non compromettere la stabilità finanziaria mondiale. Per il resto, giornata fiacca sul fronte macro, con pochi dati in calendario. Attesi oggi solo gli ordini di beni durevoli e le licenze edilizie negli Stati Uniti a luglio. Attorno alle 10,35 italiane, l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 cede lo 0,28%, l'Euro STOXX 50 lo 0,755. Tra le singole piazze, Francoforte perde lo 0,34%, Parigi lo 0,74%, Madrid lo 0,99%. Londra è chiusa per festività. Le vendite colpiscono soprattutto i titoli dell'automotive e quelli finanziari. Tra i titoli in evidenza: * Telefonica ha alzato l'offerta per E-Plus, divisione tedesca di Kpn, ottenendo il via libera del maggiore azionista del gruppo olandese, ovvero America Movil . Kpn sale del 3% in borsa, Telefonica cede lo 0,19%. * SW Immobilien cede lo 0,74%. La società, che ha ricevuto un'offerta da 2,3 miliardi di dollari dalla rivale Deutsche Wohnen, ha spiegato oggi di vedere un certo valore nella proposta ma di aver bisogno di ulteriori informazioni. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia