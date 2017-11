BORSE EUROPA - Indici stabili, verso prima settimana in rosso da giugno

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.808,73 -0,13 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.220,91 +0,15 1.133,96 STOXX BANCHE 181,25 +0,19 163,19 STOXX OIL&GAS 314,32 +0,09 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 202,36 +0,35 177,11 STOXX AUTO 432,64 -0,06 351,07 STOXX TLC 249,52 +1452 225,36 STOXX TECH 261,02 +0,33 229,37 LONDRA, 23 agosto (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse negli scambi della mattina prendendosi una pausa di riflessione dopo il rally della vigilia. L'azionario continentale è tuttavia impostato per chiudere con un saldo negativo, la prima volta da circa due mesi, una settimana segnata dal nervosismo per le attese sulla prossime mosse di politica monetaria della Fed. Attorno alle 10,30 italiane, l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 sale di un frazionale dello 0,15%. Tra le singole piazze, Londra è in rialzo dello 0,24% , Francoforte dello 0,09%, Parigi è in calo dello 0,32%, Madrid dello 0,06%. Tra i titoli in evidenza: * COMMERZBANK continua a salire registrando stamani un rialzo del 2,8% sulle indiscrezioni stampa secondo le quali il governo tedesco potrebbe vendere la sua quota del 17% ad un altra banca europea allo scopo di assicurare l'istituto in mani amiche. L'indiscrezione è apparsa ieri su Manager Magazine che cita una fonte del ministero delle Finanze. Secondo la rivista il potenziale acquirente potrebbe essere UBS. * Il colosso dell'acciao tedesco THYSSENKRUPP avanza di un punto percentuale circa proseguendo il movimento positivo della vigilia dopo che fonti vicine alle vicenda hanno riferito di trattative in corso con alcuni hedge fund che potrebbero essere interesate a sottoscrivere un aumento di capitale riservato. * ZUMTOBEL, gruppo austriaco attivo nel settore dell'illuminazione, scivola di oltre il 4% dopo l'annuncio delle dimissioni dell'Ad e del direttore finanziario. Il nuovo AD, che ad interim avrò anche le funzioni di Cfo, sarà l'ex numero uno di Infineon, Ulrich Schumacher. Jp Morgan ha tagliato il giudizio a "neutral" da "overweight". * Morgan Stanley ha rivisto al rialzo la raccomandazione su ING a "overwight", con un nuovo target price di 10 euro da 7,3 euro precedente. Il titolo sale dell'1,7%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia