Borse europee, atteso proseguimento rally vigilia

LONDRA, 23 agosto (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in rialzo sulla scia dei guadagni registrati a Wall Street ieri in una giornata di rimbalzo per i mercati azionari trascinati da una serie di dati macro positivi a livello mondiale.

La borsa Usa ha chiuso in progresso una seduta che ha visto un lungo blocco degli scambi sul Nasdaq a causa di problemi tecnici, mentre Tokyo si appresta a chiudere le contrattazioni in rialzo (alle 7,45 italiane il Nikkei sale dell‘1,8%) grazie ai guadagni dei titoli delle società esportatrici che beneficiano della debolezza dello yen. Secondo gli spreadbetter finanziari, l‘indice FTSE 100 dovrebbe aprire con un rialzo di circa 18 punti (+0,3%), il DAX tedesco è visto in progresso di 32 punti (+0,4%) e il CAC 40 francese di 12 punti (+0,3%).

Ieri, l‘indice FTSEurofirst 300 ha archiviato la seduta con un rialzo dello 0,94% a 1.219,03 punti.

