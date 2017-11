BORSE EUROPA - Indici positivi, traina Pmi Germania, ok finanziari

INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.802,28 +1,00 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.216,74 +0,75 1.133,96 STOXX BANCHE 179,62 +1,08 163,19 STOXX OIL&GAS 312,27 +0,49 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 201,59 +1,11 177,11 STOXX AUTO 430,14 +1,10 351,07 STOXX TLC 248,77 +0,45 225,36 STOXX TECH 259,54 +1,00 229,37 MILANO, 22 agosto (Reuters) - Avvio di seduta positivo per le borse europee. La pubblicazione delle minute dell'ultima riunione del comitato di politica monetaria della Federal Reserve non ha rassicurato completamente gli investitori sulle prossime mosse della banca guidata da Ben Bernanke. D'altro canto, un indicatore sull'attività manifatturiera in Cina evidenzia la forza della seconda economia mondiale. E l'indice Pmi della Germania ha fornito la benzina per l'accelerazione dei mercati. Attorno alle 9,50 italiane, l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,8% circa. Per quanto riguarda le singole piazze, Londra avanza dello 0,7% circa, Francoforte dell'1% circa, Parigi guadagna lo 0,9% circa, Madrid sale dell'1,6% circa, Lisbona dell'1,7% circa e Atene dello 0,3% circa. Tra i titoli in evidenza: * Automotive positivo. VOLKSWAGEN tonica: la casa tedesca investirà 200 milioni di euro per la costruzione di un impianto in Indonesia. * Banche in rialzo. Piatta RAFFEISEN : la banca austriaca ha archiviato il secondo trimestre con un utile in calo. * Assicurativi allineati ai mercati. Bene CNP : JP Morgan ne ha alzato il target price. * Prevale il segno più per le società minerarie, che beneficiano del dato cinese. * Le costruzioni vedono CRH in controtendenza: SocGen ne ha tagliato il rating a sell da hold. * SALZGITTER si giova delle parole, riportate della Hannoversche Allgemeine Zeitung, del presidente Ranier Theme sulla necessità di formare alleanze per l'acquisto di materie prime, come fanno i concorrenti tedeschi. * Società chimiche in rialzo. CLARIANT in evidenza sulla firma di un accordo di cooperazione con Lummus Novolen Technology. * Piatto il food&beverage, che risente ancora dei risultati negativi, pubblicati ieri, da CARLSBERG (vari broker ne hanno tagliato il target price) e HEINEKEN . * Lo stoxx delle società finanziarie sale, senza particolari spunti. * L'healthcare zoppica. Corre BIOMERIEUX : ieri sera, il gruppo ha comunicato che la Fda ha approvato la commercializzazione in Usa della piattaforma Vitek. * Vola NOBEL BIOCARE : la società attiva nella dentistica ha archiviato il secondo trimestre con un utile netto in calo del 42%, ma a causa di costi straordinari di ristrutturazione e di un impatto sfavorevole dei cambi. * In linea con i mercati il paniere delle conglomerate industriali. Brillante WOLSELEY : Ubs ne ha incrementato il rating a buy da neutral. Bene la società ingegneristica IMI sui risultati semestrali e sull'outlook dell'interno anno. * Media positivi. Fuori dal paniere, la tedesca RTL brilla sull'annuncio di un dividendo straordinario di 2,50 euro per azione. * Energetici in rialzo. PREMIER OIL, però, arretra sui target di produzione. Sale REPSOL : secondo diversi quotidiani spagnoli, una corte di New York ha rigettato una causa promossa dall'argentina Bridas contro la compagnia spagnola. * Utilities baldanzose. E.ON ha comunicato che l'impianto di Huntington, nel Mare del Nord, ha ripreso a produrre. * Stoxx dei prodotti personali e per la casa trainato da SWATCH e RICHEMONT : a luglio le esportazioni di orologi svizzeri sono salite del 3,1%. * AHOLD spicca nel retail : la catena olandese beneficia dei risultati del secondo trimestre. * Tecnologici ben intonati. UNITED INTERNET si giova di un incremento di target price da parte di Commerzbank. * Le tlc vedono KPN continuare a macinare rialzi sull'offerta di America Movil. * Positive le società legate ai viaggi e al tempo libero , senza particolari spunti. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia