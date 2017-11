Borse europee attese in ribasso, timori decisioni Fed

PARIGI, 20 agosto (Reuters) - Le borse europee sono attese in ribasso, sulla scia della flessione di Wall Street e dei mercati asiatici, per i timori di una riduzione delle misure di stimolo all‘economia da parte della Federal Reserve.

I volumi ridotti e la carenza di dati macro in calendario spingono gli investitori alla cautela, in vista della diffusione, mercoledì, delle bozze dell‘ultimo incontro di politica monetaria della Federal Reserve, che dovrebbe fornire informazioni sulle future mosse della banca centrale.

“Il trend che vede un azionario in calo e rendimenti dei titoli di Stato in rialzo, a livello globale, dovrebbe continuare anche oggi sulle attese di una restrizione (Fed) a settembre”, dice una nota Capital Spreads.

Secondo gli spreadbetter finanziari, l‘indice FTSE 100 aprirà in calo di 32-34 punti (-0,5%), il DAX tedesco in ribasso di 31 punti (-0,4%) e il CAC 40 francese in diminuzione di 15 punti (-0,4%).

