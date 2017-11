BORSE EUROPA - Rally in frenata, pesano realizzi su minerari

INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.839,55 -0,07 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.234,99 -0,16 1.133,96 STOXX BANCHE 183,50 -0,46 163,19 STOXX OIL&GAS 318,73 -0,26 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 205,65 -0,30 177,11 STOXX AUTO 431,87 +0,16 351,07 STOXX TLC 254,35 -0,46 225,36 STOXX TECH 262,52 +0,56 229,37 LONDRA, 13 agosto (Reuters) - L'azionario europeo è in lieve calo ritracciando dal recente rally soprattutto per effetto di prese di profitto sui titoli del settore minerario. I ribassi sono tuttavia frenati dai dati sul Pil per il secondo trimestre migliori delle attese annunciati questa mattina da Germania e Francia e che confermano la ripresa dell'economia della zona euro. In particolare il dato francese ha spinto il CAC 40 della borsa di Parigi, in controtendenza agli altri indici azionari europei, ai massimi dei due anni. "Ci sono segnali di miglioramento in Europa, mentre l'azionario nell'area rimane a buon mercato a prescindere dalle valutazioni utilizzate, e questo non è più giustificato", dice Jeanne Asseraf-Bitton, capo della ricerca globale di Lyxor Asset Management. "La 'grande rotazione' dal reddito fisso all'azioniario è già in corso negli Stati Uniti ma è appena agli inizi in Europa, e c'è un buon potenziale per aggangiarsi al rally", aggiunge. Sul fronte macro alle 11,00 è atteso il dato sulla stima del Pil per il secondo triemstre della zona euro. Intorno alle 10,25 l'indice FTSEurofirst 300 è in lieve ribasso dello 0,16% circa. Londra perde lo 0,4% e Francoforte lo 0,11%, Parigi torna sulla parità dopo i primi guadagni. Tra i settori il comparto minerario perde lo 0,6% dopo un balzo di oltre il 10% nelle ultime settimane sulla scia dei rassicuranti dati economici cinesi. I titoli in evidenza: * HOCHTIEF, controllata tedesca del gruppo spagnolo di costruzioni ACS, perde l'1,6% dopo che la società ha confermato l'outlook sull'intero anno, deludendo parte del mercato nonostante i positivi risultati trimestrali. * L'utility tedesca RWE, tra i peggiori titoli dell'indice Dax di Francoforte, scivola del 5,3% sulla scia dei risultati del primo semestre leggemente sotto le attese e dopo i forti gadagni registrati alla vigilia. * Sempre sull'azionario tedesco THYSSENKRUPP in netto calo del 4% dopo i deludenti conti trimestrali riportati ieri pomeriggio e che risentono delle perdite della controllata Steel Americas la cui programmata cessione si fa sempre più difficile. * Ad Amsterdam KPN perde oltre due punti percentuali dopo che una fondazione indipendente, in grado di bloccare le operazioni di takeover, ha espresso preoccupazioni sull'offerta di America Movil del miliardario americano Carlos Slim sulle azioni non possedute del gruppo telefonico olandese. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia