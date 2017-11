Borse europee viste in rialzo su attese dati Pil zona euro

LONDRA, 14 agosto (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso in rialzo in avvio seduta in un mercato che, dai dati macro odierni, cerca una conferma che la zona euro stia gradualmente superando la fase recessiva.

Il dato preliminmare sul Pil dell‘intera regione per il secondo trimestre, atteso per le 11,00, dovrebbe mostrare una crescita pari allo 0,2% su base trimestrale dopo la contrazione di pari entità nel periodo gennaio-marzo.

Il dato sulla Francia, appena pubblicato, va in questa direzione. Secondo l‘Insee, l‘economia francese si è lasciata alle spalle la recessione grazie a una crescita congiunturale dello 0,5%, superiore alle attese che si fermvano a +0,2%.

Questi dati arrivano dopo una serie di indicatori particolarmente incoraggianti come lo Zew tedesco pubblicato ieri che ha mostrato un miglioramento delle aspettative sull‘attività economica in Germania sopra le attese.

“Un ritorno alla crescita farà certamente risvegliare l‘azionario continentale”, dice in una nota Jonathan Sudaria, dealer London Capital Group

“La forza della Germania ha il maggiore effetto ma anche la stabilizzazione in periferia darà il suo contributo”, aggiunge.

Secondo gli spreadbetter finanziari, l‘indice britannico FTSE 100 dovrebbe partire in rialzo tra 1 e 3 punti, fino allo 0,05%, il Dax tedesco dovrebbe guadagnare 8-9 punti, (+0,1%) mentre Parigi è vista in progresso di 2-3 punti (+0,1%).

