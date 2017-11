Borse europee viste in rialzo su scia Asia, focus su dati macro

LONDRA, 13 agosto (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso in rialzo per la quarta seduta consecutiva oggi, grazie ai guadagni segnati in Asia e sull‘aspettativa che i dati macro in agenda in Europa e negli Usa mostreranno un‘accelerazione della ripresa economica.

“Forse una rinnovata spinta nei dati macro sarà il catalizzatore chiave di oggi”, si legge in una nota di IG Markets. “Abbiamo una serie di dati interessanti come gli indici di fiducia Zew e la produzione industriale della zona euro”.

Nel pomeriggio attese anche le vendite al dettaglio di luglio negli Usa.

Secondo gli spreadbetter finanziari, l‘indice britannico FTSE 100 dovrebbe partire in rialzo di almeno lo 0,2% così come il Dax tedesco, mentre Parigi è vista a +0,1% in avvio.

