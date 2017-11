BORSE EUROPA - Indici in calo su prospettiva riduzione stimolo Fed

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.783,92 -0,25 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.216,85 -0,33 1.133,96 STOXX BANCHE 177,33 -0,31 163,19 STOXX OIL&GAS 314,07 -0,65 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 203,83 +0,30 177,11 STOXX AUTO 417,89 -0,79 351,07 STOXX TECH 257,69 -0,74 229,37 LONDRA, 7 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in calo dopo che ieri alcuni esponenti di Federal Reserve hanno prospettato un'imminente riduzione del programma di sostegno della banca centrale Usa. Tra questi, il presidente della Fed di Chicago Charles Evans ha detto che la banca centrale potrebbe iniziare a ridimensionare il programma di acquisto di titoli nel corso di quest'anno, forse anche il prossimo mese, a seconda delle indicazioni che arriveranno dai dati macro. "Ora crediamo che per il mercato sia chiaro che il ridimensionamento (del 'quantitative easing') ci sarà" spiega Franz Wenzel, strategist presso AXA Investment Managers, che si aspetta un miglioramento dei dati macro e che la Fed inizi a ridmensionare gli acquisti di titoli a settembre. "In gran parte è probabilmente già prezzato, ma quando i dati e la notizia della riduzione appariranno sugli schermi ci potrebbe essere un po' di volatilità", aggiunge. Attorno alle 10,40, l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 cede lo 0,33%. Tra le singole piazze, Londra cede lo 0,34%, Parigi lo 0,38% e Francoforte lo 0,55%. Tra i titoli in evidenza: * ING sale di oltre il 3% sulla scia dei risultati. * NATIXIS cede il 2,7% all'indomani della semestrale. * BRENNTAG perde il 5,2% dopo aver chiuso il secondo trimestre con utili core sotto le attese, spiegando che il risultato dell'intero anno potrebbe risultare probabilemnte inferiore alle attese degli analisti. * Minerari in calo, zavorrati da RANDGOLD RESOURCES, in calo del 4,2% dopo aver annunciato che l'utile trimestrale è sceso del 62%, a causa della caduta del prezzo dell'oro. Il giorno prima anche Fresnillo aveva pubblicato deboli risultati. * BEIERSDORF, il produttore delle creme Nivea, cede il 3,4%. I trader spiegano la discesa con le deludenti stime di margini per l'intero anno date dalla società. * Il gruppo editoriale AXEL SPRINGER sale del 4%, spinto dall'utile miglior edelle attese, con le pubblicazioni digitali che sono riuscite a controbilanciare la debole performance della carta stampata. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia