BORSE EUROPA - Indici poco mossi, bene Credit Agricole dopo risultati

INDICI ORE 10,10 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.810,10 +0,04 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.226,15 +0,07 1.133,96 STOXX BANCHE 178,77 -0,25 163,19 STOXX OIL&GAS 317,59 -0,04 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 205,15 -0,12 177,11 STOXX AUTO 425,93 +0,20 351,07 STOXX TECH 259,51 +0,37 229,37 MILANO, 6 agosto (Reuters) - Le borse europee sono piatte, risentendo delle deboli performance di Wall Street e delle piazze asiatiche in un mercato che offre segnali di esaurimento della forza del rally che ha portato gli indici ad avvicinarsi ai massimi dell'anno. Attorno alle 10,10, l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 guadagna un frazionale 0,07%. Tra le singole piazze, Londra cede lo 0,14%, Parigi sale dello 0,16% e Francoforte perde lo 0,05%. Il FTSEurofirst e l'Eurostoxx 50 si sono avvicinati ai massimi del 2013 raggiunti a maggio rispettivamente a 1.258,09 e 2.851,48 punti, facendo scattare i realizzi. Nel breve periodo i due indici, entrambi in territorio di ipercomprato, potrebbero entrare in un canale laterale, secondo quanto segnalato da alcuni indicatori tecnici "Le giornate estive sono arrivate e dopo una corsa profittevole dai minimi di fine giugno, gli investitori nell'azionario potrebbero anticipare un periodo di consolidamento sulle attese di una fase più tranquilla dal punto di vista delle notizie macro e politche" dice Ian Williams, equity strategist a Peel Hunt. Tra i titoli in evidenza: * CREDIT AGRICOLE è in deciso rialzo (+1,8%) ai massimi dei due anni con forti volumi dopo i risultati migliori delle attese. L'utile netto nei tre mesi terminati il 30 giugno è infatti salito a 696 milioni, superando le stime raccolte in un sondaggio Thomson Reuters I/B/E/S tra gli analisti di 514 milioni. * MUNICH RE perde quasi il 4% dopo avere annunciato questa mattina un utile netto per il secondo trimestre sotto le attese penalizzato da oltre 600 milioni di richieste di liquidazione dei sinistri, inclusi i danni causati dalle forti alluvioni di giugno in Europa centrale. * HSBC perde circa l'1% dopo il downgrade di Deutsche Bank a "hold" da "buy" seguito ai risultati sotto le attese annunciati ieri dal colosso bancario. * Il produttore di acciaio tedesco SALZGITTER crolla di oltre l'8% dopo avere tagliato l'outlook sul 2013 per la seconda volta quest'anno.