BORSE EUROPA-In lieve rialzo su aspettative dati lavoro Usa,trimestrali

INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.809,21 +0,02 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.222,95 +0,13 1.133,96 STOXX BANCHE 179,45 -0,19 163,19 STOXX OIL&GAS 317,12 -0,08 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 204,76 +1,03 177,11 STOXX AUTO 423,07 +0,15 351,07 STOXX TECH 257,40 +0,40 229,37 MILANO, 2 agosto (Reuters) - Borse europee in lieve rialzo in un mercato che scommette su un dato sull'occupazione Usa superiore alle attese e che guarda ai segnali di ripresa dell'attività economica nella regione. Alcuni analisti hanno alzato le stime sugli occupati non agricoli americani di luglio, che saranno pubblicati oggi nel primo pomeriggio. Anche se un dato forte aumenterebbe le chance di un taglio degli stimoli monetari della Fed, gli investitori iniziano a guardare oltre il piano di acquisti di bond da parte della banca centrale e cominciano a concentrarsi sulle implicazioni di lungo termine di una economia più solida. "I mercati hanno iniziato a prendere in considerazione che quando prenderà il via la riduzione degli stimoli l'economia sarà molto più forte. Questo ottimismo, unito a una migliore stagione di trimestrali, sta guidando il mercato", dice Philippe Gijsels, numero uno della ricerca di BNP Paribas Fortis Global Markets. Attorno alle 10 l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 sale dello 0,24%. Tra le singole piazze, Londra e Parigi sono piatte, Francoforte sale dello 0,12%. Tra i titoli in evidenza: * Sale di circa il 3% International Airlines dopo il suo ritorno all'utile nel secondo trimestre. * Bene Allianz che ha registrato nel secondo trimestre un utile netto in aumento del 27% a 1,6 miliardi, superando le previsioni. * Rialzo rotondo anche per Axa che ha annunciato un utile netto semestrale in calo dell'1% dopo che una perdita da 228 milioni negli strumenti di copertura dei tassi di interesse ha offuscato i guadagni operativi. * Tonica Renault promossa a "overweight" da "neutral" da JP Morgan. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia