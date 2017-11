Borse europee attese in rialzo in vista di dati occupazione Usa

PARIGI, 2 agosto (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo in avvio dopo i guadagni di ieri sulla scommessa che i dati sull‘occupazione Usa, in agenda oggi, confermeranno i segnali di miglioramento dell‘economia americana.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 salga di 14-15 punti, pari a +0,2%, che il DAX apra a +37-38 punti, pari a +0,5%, e che il CAC 40 sia in rialzo di 13 punti, pari a +0,3%.

Ieri le borse europee sono salite con decisione sull‘onda di risultati societari migliori delle attese e di dati sulla manifattura incoraggianti giunti da vari Paesi del mondo. L‘indice regionale FTSEurofirst 300 è salito dell‘1,08%.

