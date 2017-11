Borse europee viste in calo, focus su tecnologici

LONDRA, 19 luglio (Reuters) - Per l‘azionario europeo si prospetta una partenza con il segno meno, in ritracciamento dal massimo delle ultime sei settimane, complice la deludente lettura delle ultime trimestrali Usa nel settore tech.

I realizzi, dicono gli addetti ai lavori, dovrebbero però risultare limitati.

Secondo gli spreadbetter finanziari l‘indice FTSE 100 aprirà con in calo tra 20 e 31 punti - fino a 0,5% - il DAX tedesco in ribasso di 29-36 punti (0,4%) e il CAC 40 francese con una retrocessione di 16-17 punti (0,4%).

L‘indice FTSEurofirst 300 ha archiviato la seduta di ieri in rialzo di 0,87% a 1.209,12 punti.

“Nonostante la chiusura in denaro di ieri l‘avvio delle borse europee si prevede in ribasso... la fiducia degli investitori risente dei poco incoraggianti risultati Google e Microsoft e della conseguente performance contrastata degli indici asiatici” si legge in una nota di Spreads.

A livello di trimestrali diffuse dopo la chiusura delle borese europee hanno deluso le attese sia Microsoft sia Google e Advanced Micro Devices prospetta un calo dei margini lordi.

