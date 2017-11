Borse europee attese in rialzo, focus su risultati

LONDRA, 9 luglio (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in rialzo oggi sulla scia di Wall Street e dei mercati asiatici mentre aumenta l‘ottimismo per lo stato di salute dell‘economia Usa e si registra un buon inizio per il periodo dei risultati.

Alcoa, il più importante produttore di alluminio americano, ha registrato ieri utili superiori alle attese per il secondo trimestre.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 salga in avvio di 28/29 punti, pari a +0,5%, che il DAX apra a +35 punti, pari +0,4%, e che il CAC 40 guadagni 12/13 punti, pari a +0,3%.

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha chiuso con un +1,4%.

