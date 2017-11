Borse europee attese poco mosse in avvio, occhi su risultati

LONDRA, 7 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese tra piatte e in lieve calo per consolidare i guadagni della scorsa settimana, in una seduta che vede la riapertura della piazza londinese dopo la chiusura di ieri per festività e una serie di importanti risultati societari in arrivo.

L‘indice dela zona euro STOXX 50 ha chiuso ieri in calo dello 0,5% dopo il massimo da 22 mesi segnato venerdì sulla scia dei buoni dati Usa sull‘occupazione e il taglio dei tassi della Bce.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il DAX apra piatto o in calo di 2 punti e che il CAC 40 ceda in avvio di 5-10 punti, fino a -0,3%. Il FTSE 100 è visto aprire tra +1 e -1 punto.

La riapertura del maggiore mercato finanziario europeo dovrebbe contribuire ad aumentare i volumi, ieri limitati al 42% della media sull‘Euro STOXX 50.

Sotto i riflettori, tra gli altri, i risultati di HSBC , Societe Generale e Commerzbank.

