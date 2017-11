BORSE EUROPA - Indici poco mossi dopo rally scorsa settimana

INDICI ORE 10,05 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.759,92 -0,14 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.217,57 -0,08 1.133,96 STOXX BANCHE 174,70 -0,21 163,19 STOXX OIL&GAS 328,09 -0,03 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 193,89 -0,01 177,11 STOXX AUTO 363,96 -0,05 351,07 STOXX TECH 253,63 +0,16 229,37 PARIGI, 6 maggio (Reuters) - Borse europee in frazionale calo a inizio giornata, con gli investitori intenti a prendersi una pausa dopo il rally della scorsa settimana, vista anche la prospettiva di nuovi rialzi nel medio termine grazie al forte sostegno delle banche centrali a economia e mercati. I volumi saranno però modesti alla luce della chiusura per festività della borsa di Londra, il maggiore mercato europeo. L'indice delle blue chip della zona euro Euro STOXX 50 cede circa lo 0,1% dopo aver raggiunto venerdì un massimo da quasi due anni sulla spinta di dati macro Usa migliori delle attese. "Ora che l'indice ha superato i massimi del 2013, la tendenza è decisamente rialzista", dice Guillaume Dumans di 2Bremans. "L'azione della banca centrale è la principale ragione che sta dietro il rally e per ora eclissa qualsiasi timore sull'economia". Poco dopo le 10 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,1%, mentre tra le singole piazze Francoforte guadagna lo 0,1%, Parigi cede lo 0,1%. I titoli in evidenza: * In rialzo di oltre il 2% il produttore di gas industriali LINDE dopo risultati migliori delle attese. * Balza di oltre il 120% il gruppo di software finlandese STONESOFT OYJ, che la controllata di Intel McAfee ha detto di voler acquisire per 389 milioni di dollari cash, pari a un premio del 128% rispetto alla chiusura di venerdì. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia