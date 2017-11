Borse europee attese poco mosse in avvio, chiusa Londra

LONDRA, 6 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese poco mosse in avvio dopo che venerdì hanno chiuso sui massimi da quasi 22 mesi, in una seduta che si preannuncia tranquilla a causa della chiusura per festività della piazza londinese.

Gli spreadbetter finanziari di IG si aspettano che il tedesco DAX apra in rialzo di un punto, quindi piatto in termini percentuali, e che il francese CAC 40 ceda 2,2 punti, pari a un calo dello 0,1%.

La chiusura del mercato britannico, il maggiore in Europa, limiterà soprattutto i volumi.

L‘indice della zona euro Euro STOXX 50 ha chiuso venerdì a 2.764 punti, livello che non vedeva da luglio 2011, sulla scia di dati sul lavoro Usa migliori delle attese.

Dai minimi del 18 aprile, l‘indice è salito dell‘8,7%, aiutato dalla formazione del governo in Italia e dal taglio dei tassi deciso dalla Banca centrale europea; questo ha spinto alcuni trader a valutare prese di beneficio sui titoli che più si sono apprezzati. Il benchmark europeo FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo dell‘1% a 1.218,6 punti.

“Io prenderei profitto sui bancari”, dice un broker che ha sede a Milano secondo cui dopo tanto salire il settore ha perso ora la spinta per crescere ulteriormente.

Le banche della zona euro, che hanno in portafoglio una notevole quantità di debito della regione, sono salite di circa il 14% dal 18 aprile.

