Borse europee, atteso avvio positivo, undicesimo mese in rialzo

LONDRA, 30 aprile (Reuters) - Per le borse europee è atteso un avvio positivo oggi, ultima giornata di quello che si prospetta come l‘undicesimo mese di fila in rialzo. A sostenere l‘umore del mercato le attese di un taglio dei tassi da parte della Bce in occasione dell‘incontro di giovedì e di un proseguimento della politica espansiva della Fed, che si riunisce oggi e domani.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il londinese FTSE 100 apra in rialzo di 15-17 punti, fino a +0,3%, che il tedesco DAX salga in avvio di 44 punti, pari a +0,6%, e che il francese CAC 40 parta a +10-11 punti, pari a +0,3%. Ieri il benchmark europeo FTSEurofirst 300 ha guadagnato lo 0,54%.

Alla prospettiva di un avvio positivo delle borse europee contribuisce anche l‘andamento tonico degli altri mercati, con l‘indice Usa S&P 500 che ieri ha chiuso sui massimi di sempre e con l‘indice dell‘area Asia-Pacifico MSCI, che esclude il Giappone, in rialzo di circa l‘1% questa mattina.

