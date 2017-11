Borse Europa, attesa pausa riflessione dopo ultimi rialzi

PARIGI, 25 aprile (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un‘apertura contrastata con una pausa di riflessione dopo i decisi rialzi delle ultime sessioni.

L‘attenzione degli investitori continuerà a focalizzarsi sui risultati trimestrali con l‘obiettivo di analizzare l‘impatto del debole contesto economico europeo.

Secondo gli spreadbetter finanziari il DAX tedesco dovrebbe aprire in rialzo tra i 7 e 8 punti, (+0,1%), il CAC 40 francese in calo di 3 punti (-0,1%), mentre il FTSE 100 britannico è atteso in progresso tra i 3 e i 4 punti (+0,1%).

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha archiviato la seduta con un rialzo dello 0,74% sulla scia di alcuni risultati societari robusti e delle crescenti speculazioni su un ulteriore allentamento di politica monetaria dell‘area euro.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia