Borse Europa viste positive su utili società, speranze taglio tassi

LONDRA, 24 aprile (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un‘apertura tra stabile e in rialzo, con un consolidamento dei guadagni della vigilia dopo che nuove notizie positive sul fronte degli utili societari e le speranze di un ulteriore allentamento monetario nella notte hanno dato slancio all‘azionario Usa e asiatico.

Secondo gli spreadbetter finanziari di Capital Spreads il DAX tedesco dovrebbe aprire in rialzo di 25 punti (+0,3%) e il CAC 40 francese di 13 punti (+0,4%). Per il FTSE 100 britannico è atteso un avvio in progresso di 3 punti (+0,05%), con una sottoperformance attesa rispetto alle altre piazze europee per l‘effetto dello stacco di numerosi dividendi.

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha archiviato la migliore seduta dell‘anno, guadagnando il 2,4% (il maggior rialzo da agosto 2012) sulla scia di risultati societari forti e di dati macro tedeschi deboli che hanno innescato le speranze di un taglio dei tassi nella zona euro.

Oggi occhi puntati sull‘indice Ifo, indicatore della fiducia delle imprese tedesche che, secondo le attese, dovrebbe scendere a 106,2 da 106,7 del mese precedente.

