Borse Europa attese stabili vicino a massimi 4 anni e mezzo

LONDRA, 12 marzo (Reuters) - L‘azionario del Vecchio Continente è impostato per una partenza poco variata, vicino ai recenti massimi di quattro anni e mezzo: il trading è visto infatti in consolidamento in vista della pubblicazione di importanti aggiornamenti macro.

Gli spreadbetter prevedono che il FTSE 100, il DAX a Francoforte e il CAC 40 a Parigi aprano piatti dopo che ieri il FTSEurofirst 300 ha ceduto lo 0,1% - mantenendosi in prossimità dei livelli più alti dal settembre 2008 - e il Dow Jones industrial ha segnato un altro massimo storico.

Gli investitori dovrebbero rimanere alla finestra in attesa dei dati relativi alla produzione industriale e manifatturiera di gennaio in Gran Bretagna, in agenda alle 10,30 ora italiana. La produzione industriale del paese dovrebbe crescere dello 0,1% su base mensile rispetto all‘aumento dell‘1,1% del mese precedente. Riflettori accesi anche sull‘andamento delle vendite nelle catene Usa misurato da ICSC/Goldman Sachs e dai numeri sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti a cura di Redbook.

