Borse europee attese in lieve rialzo, attesa per BoE e Bce

PARIGI, 7 marzo (Reuters) - L‘azionario europeo è visto in lieve rialzo nella seduta odierna, consolidando i massimi pluriennali toccati alla vigilia, anche se i guadagni potrebbero essere frenati dall‘attesa per le decisioni sui tassi e i relativi comunicati di Bank of England e Bce.

Secondo gli spreadbetter finanziari l‘indice londinese FTSE 100 dovrebbe partire con un rialzo fino allo 0,1%, mentre Parigi e Francoforte con guadagni frazionali.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha chiuso in calo dello 0,26% dopo aver toccato in seduta il massimo dalla crisi del 2008 innescata dal fallimento di Lehman Brothers.

