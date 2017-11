Borse europee viste in rialzo su rassicurazioni banche centrali

LONDRA, 28 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo in avvio, in un clima di generale propensione al rischio grazie anche alle rassicurazioni delle banche centrali sul fatto che continueranno nelle loro politiche di sostegno all‘economia.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 salga di 37-43 punti, fino a +0,7%, che il DAX parta con un rialzo di 48-49 punti, pari a +0,6%, e che il CAC 40 avanzi di 11-13 punti, pari a +0,4%.

Le borse asiatiche e le materie prime come rame e petrolio sono salite dopo che il presidente della Fed Ben Bernanke è tornato a difendere il piano di acquisto titoli della banca centrale, minimizzando i segnali di spaccatura interni al board.

Anche il presidente della Bce Mario Draghi ha detto ieri che l‘istituto europeo non intende rimuovere le misure anticrisi adottate a sostegno della debole economia della zona euro.

Ieri l‘indice delle blue chip Euro STOXX 50 è salito dell‘1,6%, sulla scia di dati Usa migliori delle attese e del buon esito dell‘asta di debito italiana.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia