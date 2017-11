Borse Europa viste poco mosse, mercato attende trimestrali Usa

PARIGI, 22 gennaio (Reuters) - Dopo i guadagni della vigilia sulle borse europee è attesa un‘apertura tra poco mossa a in leggero calo in un mercato che attende i risultati trimestrali di alcune importanti società Usa come Google e Johnson & Johnson per avere qualche indicazioni sulle prospettive aziendali a livello globale.

Gli spreadbetters si aspettano che, a Londra, il FTSE 100 apra tra i due punti in rialzo e i 3 punti in calo, ovvero con un ribasso frazionale fino allo 0,05%, il DAX tedesco in flessione di 4-14 punti (fino a -0,2%), a Parigi , il CAC-40 cali di 1-6 punti (-0,2%).

Ieri l‘azionario continentale è ritornato vicino ai massimi di due anni grazie ad acquisti dei titoli dei settori considerati più sottovalutati come utility e acciaio.

