Borse Europa viste in lieve calo, occhi a trimestrali Usa

LONDRA, 17 gennaio (Reuters) - Per le borse europee si profila un‘apertura in lieve ribasso in un clima di cautela in attesa dei risultati di importanti società Usa e dei dati macro cinesi di domani.

Gli investitori aspettano il Pil cinese del quarto trimestre, le vendite al dettaglio e la produzione industriale di dicembre in cerca di indicazioni sullo stato di salute della seconda economia del mondo.

Sul fronte degli utili, l‘attenzione sarà rivolta alle trimestrali di Citigroup, Intel, Bank of America e BlackRock.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 britannico apra in calo tra 16 e 19 punti, fino a -0,3%, il DAX tedesco ceda 15-17 punti (-0,2%) e il CAC 40 francese arretri di 8 punti (-0,2%).

Ieri le borse europee hanno chiuso piatte, in ripresa dai minimi intraday. Il benchmark FTSEurofirst 300 ha archiviato la seduta con un frazionale -0,02% a 1.159,95 punti.

