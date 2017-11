Borse Europa pronte a riprendere rally in scia a listini asiatici

PARIGI, 14 gennaio (Reuters) - L‘azionario del Vecchio Continente si prepara ad aprire in rialzo stamane, in scia ai guadagni dei listini asiatici e in parte sostenuto dai commenti di un funzionario della Federal Reserve sulle prospettive dell‘economia americana.

Gli spreadbetter si aspettano che, a Londra, il FTSE 100 apra in rialzo di 15-16 punti (+0,3%), il DAX tedesco parta con un progresso di 19-30 punti (+0,4%) e il CAC 40 a Parigi guadagni 10-14 punti (+0,4%).

Charles Evans, alto funzionario della Fed, ha dichiarato che l‘economia americana è attesa in crescita del 2,5% nel 2013, e migliorerà ancora nel 2014, quando il Pil salirà del 3,5%.

L‘azionario cinese a Hong Kong ha segnato un massimo da 52 settimane mentre l‘indice di Shanghai ha guadagnato il 3% circa, spinto dai titoli finanziari e legati all‘immobiliare. I mercati giapponesi erano chiusi per una festività nazionale.

