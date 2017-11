Borse Europa viste aprire negative su timori risultati societari

PARIGI, 10 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono attese negative in avvio di seduta, perdendo terreno per la terza sessione consecutiva, a causa dei crescenti timori per i risultati societari.

Gli spreadbetter finanziari si attendono che l‘indice Ftse 100 britannico apra in calo fra 24 e 25 punti o dello 0,4% che il Dax tedesco ceda di 26 punti o dello 0,4% e che il Cac-40 francese arretri fra 17 e 18 punti o dello 0,5%.

Negative le borse asiatiche, mentre ieri il Dow Jones è sceso dello 0,81% a 13.473 punti.

L‘indice paneuropeo Ftseurofirst 300 ha ieri chiuso in calo dello 0,46%.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia