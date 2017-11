Borse europee attese in leggero rialzo dopo sell-off ieri

PARIGI, 9 ottobre (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso in leggero rialzo dopo le intense vendite della vigilia sulla scia delle crescenti aspettative del mercato su ulteriori misure di stimolo della Cina.

Sullo sfondo persistono tuttavia i timori diffusi sulla crescita economica globale, evidenziati dal Fondo Monetario Internazionale, e che potrebbero condizionare la seduta.

La banca centrale cinese ha iniettato sul mercato monetario del paese 265 miliardi di yuan attraverso operazioni di riacquisto di bond allo scopo di fare scendere i tassi sul monetario e sostenere la crescita, mentre i trader citano anche speculazioni su forti investmenti nelle infrastrutture.

Gli spreadbetter finanziari vedono l‘indice britannico FTSE 100 aprire in rialzo tra 14 e 16 punti, fino a +0,3%, così come il Cac-40, mentre il Dax è visto in prgresso tra 21 e 24 punti, fino a +0,3%

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è sceso dello 0,96%.

