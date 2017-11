Borse europee attese in rialzo, attenzione su Bce

LONDRA, 4 ottobre (Reuters) - Si profila un avvio di seduta al rialzo per le borse europee, sulla scia dei guadagni registrati dall‘azionario in Asia e negli Stati Uniti, in attesa di nuovi dati macroeconomici e di maggiore chiarezza sulla possibile richiesta di aiuti da parte della Spagna durante la conferenza della Bce prevista per oggi pomeriggio.

Alcuni investitori si aspettano che il presidente della Bce Mario Draghi possa dare qualche indicazione sull‘eventuale richiesta di aiuti di aiuti da parte della Spagna, dopo aver comunicato la propria decisione sui tassi di interesse. Solo 14 dei 73 economisti consultati da Reuters si aspettano un taglio dei tassi.

Oggi inoltre gli occhi saranno puntati sui dati delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione Usa, in vista del dato mensile sull‘occupazione di domani.

Gli spreadbetter finanziari vedono l‘indice Ftse-100 britannico aprire in rialzo di 12-17 punti (fino a 0,3%); il Dax tedesco salire di 34-37 punti (fino a +0,5%); il Cac-40 francese avanzare di 14-19 punti (fino a +0,3%).

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia