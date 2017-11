Borse Europa attese contrastate, pesano Spagna, dati macro

LONDRA, 3 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono attese contrastate, in un mercato in cui pesano i recenti dati macro deboli e le incertezze sulla crisi del debito in Spagna, mentre aiuta il sostegno offerto dalle banche centrali.

Gli spreadbetter finanziari vedono l‘indice Ftse-100 britannico in calo di 9-14 punti, lo 0,2%; il Dax tedesco da invariato a -8 punti, lo 0,1%; il Cac-40 francese in ribasso di 6-8 punti, lo 0,2%.

I dati cinesi sull‘indice dei direttori acquisti dei servizi è calato ad agosto, facendo intravedere il settimo trimestre consecutivo di rallentamento nel Paese.

Il primo ministro spagnolo, Mariano Rajoy, ha raffreddato le attese per una richiesta imminente di aiuti della Spagna, dicendo che non è imminente.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano

Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia