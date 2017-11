Borse Europa viste in lieve rialzo scia ieri, attesi occupati Usa

LONDRA, 7 settembre (Reuters) - Per le borse europee si profila una seduta in leggero rialzo, sulla scia degli aumenti di ieri - innescati dal piano Bce per acquisti illimitati di bond - e in attesa di dati sull‘occupazione Usa previsti positivi.

Gli economisti sentiti da Reuters prevedono +125.000 occupati, ma i dati del settore privato di agosto diffusi ieri hanno evidenziato un +201.000, innescando attese per cifre migliori delle previsioni.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il Ftse 100 apra in rialzo tra 3 e 4 punti (+0,1%), il Dax tedesco guadagni tra 2 e 3 punti (+0,04%) e il CAC-40 francese da -1 a +1 punto.

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo del 2,4% dopo che la Bce ha detto che intende acquistare bond in maniera illimitata per abbassare i costi di finanziamento dei Paesi più indebitati.

