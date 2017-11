Borse Europa viste positive in avvio in attesa Bce

LONDRA, 6 settembre (Reuters) - Per le borse europee si profila una seduta in rialzo; ma gli investitori probabilmente eviteranno scommesse importanti in attesa dell‘incontro della Banca centrale europea con il quale dovrebbero essere annunciati dettagli di un nuovo piano di acquisto bond.

Indiscrezioni stampa secondo cui la Bce avrebbe in programma acquisti illimitati di debito a breve termine per allentare la crisi finanziaria della regione ieri pomeriggio hanno innescato un rally sui mercati, ma la cautela è ben presto tornata a dominare.

La Bce ha detto che intraprenderà iniziative per allentare la pressione sui mercati del debito sovrano. Ulteriori dettagli del piano saranno svelati dal presidente Mario Draghi dopo l‘incontro di politica monetaria.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il Ftse 100 apra in rialzo tra 15 e 18 punti (+0,3%), il Dax tedesco guadagni tra 20 e 26 punti (+0,4%) e il CAC-40 francese salga di 4-9 punti (+0,3%).

Ieri il FTSEurofirst 300 ha chiuso piatto a 1.079,24 punti.

