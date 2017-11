Borse europee viste in calo su scia timori crescita globale

LONDRA, 28 agosto (Reuters) - Apertura vista in ribasso per gli indici azionari europei, che potrebbero cancellare i guadagni di ieri sui timori di un rallentamento della crescita globale e nonostante le prospettive di nuovi stimoli monetari in arrivo da Fed e Bce.

Gli spreadbetter finanziari si attendono che la borsa di Londra aprirà in discesa di 20-26 punti (fino a -0,5%) dopo la chiusura ieri per festività, che l‘indice Cac-40 francese perderà 20-24 punti (fino a -0,7%), mentre il tedesco Dax scivolerà di 36-40 punti (fino a -0,6%).

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha chiuso la seduta di ieri in rialzo dello 0,51% a 1.095,98 punti.

Gli indici europei potranno essere influenzati negativamente anche dagli ultimi commenti del governo giapponese, che si è detto preoccupato del rallentamento negli Usa e in Cina oltre che della persistente crisi del debito europeo.

